Ex Inter: Gosens può tornare in Italia, ecco dove

Possibile ritorno in Italia per Robin Gosens. L'esterno sinistro tedesco interessa al Bologna in caso di qualificazione alla prossima Champions League. Sotto contratto fino a giugno 2028 con l'Union Berlino (che nello scorso mercato estivo lo ha acquistato dall'Inter per 13 milioni di euro), Gosens compie 30 anni il prossimo 5 luglio e guadagna 3 milioni di euro netti all'anno. Finora in questa stagione ha segnato 7 gol e servito un assist con 8 ammonizioni in 30 presenze per un totale di 2.164 minuti giocati.



FASCIA SINISTRA - Il responsabile dell'area tecnica del Bologna, Giovanni Sartori lo portò all'Atalanta nel 2017, pagandolo soltanto 1,17 milioni di euro agli olandesi dell'Heracles Almelo, per poi venderlo all'Inter per 27,4 milioni di euro a gennaio 2022.

Dipenderà anche dal futuro del pari ruolo danese Victor Kristiansen (classe 2002), in prestito dal Leicester con diritto di riscatto a favore del Bologna per 14 milioni di euro. Senza dimenticare che il greco Charalampos Lykogiannis è in scadenza di contratto a giugno.



NOME NUOVO - Intanto il Bologna ha messo gli occhi sull'attaccante bielorusso Ilya Shkurin (classe 1999 ex CSKA Mosca), in forza al club polacco dello Stal Mielek.