Il terzino dell'Atalanta, Robin Gosens, ha concesso una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport in cui parla del suo presente in nerazzurro e del suo futuro, chiudendo la porta al Milan che in estate aveva provato il colpo.



GOL - "Un gol in Champions è una soddisfazione enorme per uno che ha seguito il mio percorso: non mi pareva normale giocare lì, figurarsi segnare. Quest'anno ho la possibilità di giocare quasi sempre: ho già fatto tanti gol e assist. Ho lavorato tanto, sono migliorato nella mia tecnica, ho più occasioni e so sfruttarle".



TUTTI MI CONOSCONO - "La svolta è stata il primo contratto da professionista in Olanda, al Vitesse. Diventare calciatore era un sogno. Il gol in Champions mi ha dato visibilità anche in Germania. Ora tutti mi conoscono. Anche per Low è stata una sveglia, magari inizierà a seguirmi. Segnali dalla Germania non ne ho avuti, ma tanti chiedono la mia convocazione".



MILAN - "Quella col Milan è una partita da scontro diretto. Il Milan vale più della sua classifica e non possiamo perdere se vogliamo tornare in Champions. Il Milan ci ha provato a prendermi? Ho letto qualcosa, ma non fu nulla di concreto. Poi a Milano è arrivato Theo Hernandez, visto che giocatore è? Salvo proposte pazzesche il mercato non mi interesta, sto bene a Bergamo. L'unico sogno? Giocare un giorno in Bundesliga".