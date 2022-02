A tutto campo. Robin Gosens, neo acquisto dell'Inter, ha parlato a Kicker:Trovo che sia una cosa molta umana pensarci: è così se puoi guadagnare tanto di più rispetto a quanto percepisci per fare lo stesso lavoro, in un posto diverso. Ditemi se c'è qualcuno che avrebbe detto semplicemente 'no, grazie'. Non si tratta solo di me, probabilmente avrei potuto mantenere qualche generazione in più della mia famiglia con quei soldi. Ma quando devo decidere qualcosa, faccio sempre un elenco dei pro e contro e poi vedo quale aspetto prevale. E con questa offerta i pro erano chiaramente la Premier League e un contratto lucrativo, ma i contro avevano davvero troppi punti.A fine carriera, vorrei guardarmi allo specchio e dire: 'Ho ottenuto il massimo dalla mia carriera sportiva'. A Newcastle non avevo avuto quella sensazione dall'inizio.Sono un romantico del calcio senza speranza.. Anche se è ovvio che ne traggo beneficio, mica ho un ingaggio da apprendista all'Inter"."​Ne stiamo parlando solo ora, me ne devo ancora rendere conto. Se me lo aspettavo? Assolutamente no. Non mi aspettavo nemmeno l'offerta del Newcastle e di certo non mi aspettavo che un top club come l'Inter sarebbe arrivato dietro l'angolo. Dopo le ultime due stagioni, che credo siano state eccezionali, ho anche pensato ad un eventuale cambiamento. Ma proprio questo inverno? Non gioco da quattro mesi, quindi è stata una bella sorpresa. Doppiamente e triplicemente bella"."​Come ho saputo dell'Inter? E' stato pazzesco!Si parlava di Inter già nel 2020 quindi ho voluto andarci cauto, ma lui mi ha rassicurato dicendomi che stavolta poteva andare davvero meglio. Improvvisamente martedì tutto si è sviluppato molto velocemente, i club si sono incontrati e hanno subito cercato di far sì che le cose accadessero, quindi entro martedì sera ero abbastanza fiducioso che questa volta sarebbe successo davvero. Mercoledì l'Atalanta era già d'accordo all'Inter, sono andato a Milano nel pomeriggio perché il club voleva assicurarsi che mi fossi ripreso dall'infortunio, e giovedì dopo le visite mediche sapevo che sarei andato all'Inter.