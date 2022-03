ha dichiarato al matchday programme ufficiale del club nerazzurro, in campo stasera a San Siro contro la Salernitana ultima in classifica dopo il pareggio per. Sono tornato in campo dopo un infortunio di quasi cinque mesi e allo stesso tempo ho giocato per la prima volta con questi colori. E' stata una sfida non semplice, ma rimarrà un- "Giocare per la nazionale tedesca è sempre un'emozione speciale. La sfida più significativa? Il successo per 4-2 contro il Portogallo, è stata un'icredibile vittoria in rimonta contro la squadra campione in carica e sono stato protagonista con due assist e un gol".- "Il successo contro lo shakhtar Donetsk ai tempi dell'Atalanta è uno di quei match che non scorderò. Grazie a quell'impresa in cui ho avuto il privilegio di segnare il gol dello 0-3, per la prima volta nella sua storia l'Atalanta ha guadagnato l'accesso agli ottavi di finale in Champions League".- "All'Inter ho trovato un bell'ambiente, con giocatori importanti ma anche molto disponibili e affiatati. C'è un gruppo forte e unito che lavora su tanti obiettivi. I giocatori tedeschi? Hanno scritto la storia qui, mi viene in mente Andy Brehme perché ha giocato in un ruolo simile al mio, un esempio".- "Non ho fatto una gavetta tradizionale, ma ho avuto grandissima determinazione e questo aumenta ancora di più l'orgoglio di aver firmato per un grande club come l'Inter. Mentalità e disciplina sono state fondamentali nella mia carriera. Sono arrivato fino a qui perché ho sempre avuto la giusta motivazione, la spinta di fare sempre qualcosa in più".- "Sto con gli amici e studio psicologia per l'Università. Seguo il tennis, in particolare Nadal, un esempio di mentalità. Mi piacciono le serie tv, il film che preferisco è 'The Wolf Of Wall Street". Canzone preferita del momento? Perù di Fireboy DML & Ed Sheeran".