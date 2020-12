Mentre il Paese si prepara ad affrontare ulteriori sacrifici in quello che per colpa della pandemia sarà un Natale molto diverso dal solito per tutti gli italiani,in barba a tutti i divieti stabiliti dal Governo per limitare la diffusione del coronavirus.Sfruttando il passa parola sui social, che in questo periodo fungono da unico passatempo per i giovani, diverse “gang” composte da ragazzi dai 13 ai 18 anni provenienti da diverse zone della Capitale, siUna volta riuniti nel luogo stabilito, è bastato un nulla per far scattare le risse tra questi giovanissimi, tutte ovviamente documentate con i loro smartphone e condivise attraverso i social network Instagram e Telegram. Ma non finisce qui, perché come da usanza di questi tempi, tutte le immagini e i video fanno il giro dei social e delle chat private di questi gruppi, venendo identificate come trofei e momenti di vanto da questi giovani.In seguito, i carabinieri della compagnia Roma centro sono riusciti a sciogliere questo assembramento, identificando e multando diversi ragazzi tra cui anche minorenni. Per chiarire ogni aspetto di questa vicenda, le indagini stanno andando avanti, attraverso l’analisi proprio di quei i video pubblicati sui diversi social e delle immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona.La Sindaca di Roma Virginia Raggi non usa mezzi termini: