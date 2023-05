Nuovo appuntamento con Gossip Girl, la rubrica che va alla scoperta dei fatti più curiosi riguardanti i personaggi in tendenza del calcio e dello sport italiano e non. In questa puntata parliamo di Belen Rodriguez in crisi, di Carolina Marcialis, accusata di essere falsa, di Ilary Blasi che fa infuriare i tifosi della Roma e dei Ferragnez che querelano Corona. Ma non solo!