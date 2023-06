Nuovo appuntamento con Gossip Girl, la rubrica di Stefania Cattaneo che sbircia tra le curiosità più interessanti offerte dal mondo VIP questa settimana, tra sportivi e non. Stavolta i riflettori sono puntati sul flirt tra Paola Di Benedetto e Raoul Bellanova, pizzicati da Fabrizio Corona a bordo di una Lamborghini ma c'è spazio anche per la coppia felice formata da Elodie e Andrea Iannone, per Diletta Leotta che diventa Mamma Dilettante nel suo podcast, per il divorzio tra Meghan Markle e Harry – pronto a tornare nella famiglia reale – e per il matrimonio tra Chiara Nasti e Mattia Zaccagni, con una rivelazione su quello che doveva essere il nome del loro primo figlio.



Tutto questo e molto altro nel video qui sotto!