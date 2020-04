Nuovo appuntamento imperdibile su Calciomercato.com con Gossip Girl, la rubrica curata da Stefania Cattaneo sul meglio della settimana con rumors, gossip e tante curiosità social.







In questa puntata spazio alle liaisons molto hot di Jorginho, centrocampista del Chelsea, ex Napoli e Verona. Spazio anche alla nuova coppia Natalia Borges-Pocho Lavezzi e allo scettro perso da Georgina Rodriguez: non è più la regina di Instagram, è stata spodestata da una stella della Casa di Carta!