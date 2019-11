Nuovo appuntamento imperdibile su Calciomercato.com con Gossip Girl, la rubrica curata da Stefania Cattaneo sul meglio della settimana dai social. In questa puntata c'è tanta Inter, con le foto osé di Wanda Nara, moglie di Icardi, ora al Paris Saint-Germain ma ancora di proprietà dei nerazzurri, e con Giulia Amodio, lady Sensi, che risponde in maniera piccata agli haters di Instagram. Da non perdere gli scatti di Viky Varga, bellissima compagna dell'attaccante dello ​Shandong Luneng Graziano Pellé, e le ultime su Giulia De Lellis.