Nuovo appuntamento imperdibile su Calciomercato.com con Gossip Girl, la rubrica curata da Stefania Cattaneo sul meglio della settimana con rumors, gossip e tante curiosità social. In questa puntata è San Valentino a farla da padrone con gli scatti in intimo e con lingerie sexy di Alessia Marcuzzi ed Elisabetta Canalis. Con Wanda che sarà separata da Icardi e Allegri che non si stacca da Ambra. Ma anche la nuova vita di Politano. E Diletta? Piovono critiche per l'uso eccessivo di photoshop.