Nuovo appuntamento imperdibile sucon, la rubrica curata da Stefania Cattaneo sul meglio della settimana con rumors, gossip e tante curiosità social. In questo appuntamento si parla diDe Zerbi che scova la 'gemella' di Diletta Leotta in Ucraina. Poi la bufera che ha coinvolto la Nazionale Cantanti edei The Jackal e i festeggiamenti delledi... Questo e molto altro nel nostro video.