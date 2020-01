Nuovo appuntamento imperdibile su Calciomercato.com con Gossip Girl, la rubrica curata da Stefania Cattaneo sul meglio della settimana dai social. In questa puntata tanti gli spunti, dalla fine della storia tra Matteo Politano e la bella Silvia, al figlio in arrivo per una delle Donatella, per chiudere per una polemica che vede protagonista Wanda Nara della moglie-agente di Mauro Icardi.