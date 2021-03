Intervenuto a Tiki Taka, Luca Gotti, allenatore dell'Udinese, ha dichiarato: "Al posto di Pirlo, io non avrei accettato la panchina della Juve. Juve? Mi sarebbe piaciuto andarci con Sarri (di cui è stato vice al Chelsea, ndr), invece… Lui è una persona diretta, mi aveva detto che una volta tornato in Italia avrebbe chiamato il suo storico ex. Peccato. A Sarri consiglio di andare alla Roma, quei giocatori sarebbero funzionali alle sue idee".