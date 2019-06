I rumors che volevano Mario Gotze, classe 1992, vicino all’Arsenal sembrano diradarsi di fronte alla volontà della dirigenza del Borussia Dortmund, pronta ad offrire il rinnovo al figliol prodigo. Secondo quanto riportato dalla Bild, Michael Zorc, Direttore Sportivo del club tedesco ha detto di essere tranquillo poiché in costante contatto con il giocatore ed il proprio entourage. Nonostante il contratto di Gotze sia in scadenza al 30 giugno 2020, il dirigente ha assicurato, inoltre, di essere fiducioso per la buona conclusione delle trattative per il rinnovo.