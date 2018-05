Mario Gotze e Ann-Kathrin Brommel Vida si sono sposati in gran segreto e dopo la proposta di matrimonio fatta questo inverno in vacanza i due hanno fatto tutto in fretta convolando a nozze pochi giorni fa. Una cerimonia lampo, celebrata in fretta per evitare di sovrapporre gli eventi con i prossimi Mondiali e la stagione 2018/19 che dovrà essere quella della svolta per l'attaccante tedesco.



Ma la bellissima modella tedesca, ha anche dato una svolta alla propria carriera lanciando la propria linea di costumi estivi e intimo. E la testimonial d'eccezione non poteva che essere lei con il suo profilo instagram che è letteralmente esploso. Eccola nella nostra gallery, e auguri!