Svolta importante per il futuro del governo. Secondo quanto riporta l'Ansa, citando fonti della maggioranza, il premier Giuseppe Conte salirà domani al Quirinale per presentare al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, le proprie dimissioni. La giornata del presidente del Consiglio inizierà alle 9, con un Consiglio dei ministri in cui annuncerà le proprie intenzioni. L'ipotesi è poi di un incarico per il governo Conte ter: il premier insegue l'appoggio di un nuovo gruppo di centro. In alternativa, determinanti saranno i voti dei renziani di Italia Viva.