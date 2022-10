Premiato al Gran Galà del Calcio il miglior gol della stagione: vince il coast to coast di Theo Hernandez in Milan-Atalanta 2-0, pietra miliare della vittoria dello scudetto dei rossoneri.



"Sono molto felice, questo gol mi ha permesso di far contenti i tifosi milanisti. Allenatore e dirigenti mi hanno sempre spronato a crescere, li ringrazio. Io un attaccante nel corpo di un difensore? Sì, è così", ha dichiarato sul palco.