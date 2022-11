Paco Lopez è il nuovo allenatore del Granada. Dopo la decisione di sollevare dall’incarico Aitor Karanka, numerosi sono stati i nomi sondati dalla dirigenza del Granada, con Pellegrino primo candidato ad assumere la guida del club andaluso. Alla fine, è arrivata l’ufficialità con l’insediamento di Paco Lopez sulla panchina biancorossa. Contratto fino al termine della stagione per il tecnico valenciano, con possibilità di estensione in caso di promozione in Liga.



Questo il comunicato della società biancorossa: Paco Lopez è il nuovo allenatore della prima squadra del Granada CF.

La carriera da allenatore di Francisco José Lopez Fernández (Silla, Valencia, 1967) è iniziata nella stagione 2008/09, quando ha allenato il Benidorm CF, in 2ªB. Nella stessa categoria, è approdato sulle panchine di CD Alcoyano, Valencia Mestalla e Villarreal B, dopo essere passato nel 2011 dalla Seconda Divisione con il FC Cartagena. Dopo tre stagioni, è passato al Levante UD nel 2017, in Prima Divisione, dove ha guidato la squadra per 147 partite durante l’arco di cinque stagioni, tutte nella massima serie.

Il Club dà il benvenuto al nuovo allenatore della prima squadra, oltre ad augurargli buona fortuna per il suo arrivo in biancorosso.