L'urna di Nyon ha deciso, il Napoli affronterà il Granada per i sedicesimi di finale di Europa League. Ai microfoni di CalcioNapoli24 ha rilasciato un'intervista Fran Sanchez, direttore sportivo dello stesso club spagnolo. Queste le sue parole:



NAPOLI - "Affrontare il Napoli per noi sarà una grande gioia, vogliamo dare continuità al lavoro dello scorso anno. Giocare allo stadio Diego Armando Maradona ci fa capire quanto di buono abbiamo fatto fino ad ora. Le parole di Gattuso nei nostri confronti fanno piacere. Il Napoli è una squadra attrezzata per lottare non solo in Europa League ma anche in campionato".



LA CRESCITA - "Siamo una squadra camaleontica, diversa rispetto alla Real Sociedad. 14 mesi fa eravamo in Segunda Division (Serie B spagnola), viviamo un percorso di crescita. Possiamo essere un avversario ostico. Sappiamo esaltarci contro le grandi squadre, sfide del genere aumentano il nostro valore".