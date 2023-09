La Lazio torna in Champions League e lo fa dalla porta principale. All’Olimpico i biancocelesti ospitano l’Atletico Madrid del Cholo Simeone, il grande ex da 136 presenze tra il 1999 e il 2003, nella prima partita del gruppo E, completato da Feyenoord e Celtic. Calcio d’inizio alle ore 21:00.



MOMENTO - La squadra di Sarri manca dalla coppa più ambita dalla stagione 2020-21, quando al timone c’era Simone Inzaghi. I Colchoneros hanno perso 3-0 a Valencia nell’ultimo turno e arrivano a Roma con molte assenze (sono out Lemar, De Paul e Depay tra gli altri).



PRECEDENTI - Si tratta del primo incontro in assoluto tra Lazio e Atlético Madrid in Champions League. L'ultimo scontro risale ai sedicesimi di finale dell’Europa League 2011/12, con la squadra spagnola che vinse 3-1 a Roma e 1-0 in casa. L'Atlético Madrid ha perso tre delle ultime cinque partite di Champions League contro squadre italiane, mentre la Lazio ha vinto solo una delle sei gare contro avversarie spagnole nel torneo