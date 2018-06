Una location da brividi, una serata ricca e piena di amarcord. Tutto questo, “Per colpa di Zico”, che è anche, e soprattutto, il nuovo libro di Leonardo Corsi, presentato ieri sera presso le Serre Torrigiani a Firenze, un luogo immerso nella natura protetto dalle antiche mura.



L’evento, a sostegno della Fondazione Niccolò Galli, è stato l’occasione per conoscere il volume, edito da Maschietto Editore e illustrato in acquerello da Sybil Smoot, e incontrare una commistione di personaggi dello sport. Tra le oltre cinquecento persone presenti, sul palco sono saliti il ‘nostro’ Carlo Pallavicino, l’attaccante del Genoa Goran Pandev, il giornalista Giorgio Porrà, gli ex giocatori Enrico Chiesa e Roberto Pruzzo, il calciatore dell’Arezzo Davide Moscardelli e l’allenatore della SPAL Leonardo Semplici. Ma non solo: sempre i ‘nostri’ Stefano Agresti e Cosimo Baldini, oltre ad ex calciatori come Daniele Amerini, Renato Buso e Lorenzo Amoruso, tra gli altri, e vari operatori di mercato, come Furio Valcareggi.



Una conferenza durata oltre un’ora, all’insegna del ricordo e del pallone, tra aneddoti e rivelazioni, sul passato ma anche sul presente. Il tutto ad anticipare una serata di festa, con intrattenimento per gli ospiti. “Per colpa di Zico” va decisamente oltre la semplicità del racconto sportivo, si insinua nei meandri del mondo calcistico. Dall’esperienza di un procuratore, partendo dalla figura del campione brasiliano, vengono scandagliati gli angoli più remoti. Il libro è stato magnificamente presentato, adesso non vi resta che gustarlo.