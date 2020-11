Anche quest'anno l'iniziativa letterariaha riscosso un grande successo, attirando l'attenzione di molti nostri lettori, grazie alla possibilità di partecipare la prestigioso Master Internazionale in Strategia e Pianificazione degli Eventi e degli Impianti Sportivi come ospite e a quella di vincere uno stage retribuito nella redazione di Calciomercato.com come obiettivo finale.I partecipanti si sono sfidati nella prima fase dell'iniziativa scrivendo articoli sul seguente tema comune: Come pianificare la Champions tenendo conto delle problematiche del Coronavirus? Disputare la fase dai quarti alla finale in una sola città, come nell'ultima edizione, o adottare una nuova modalità? Descrivi la tua proposta.Come da regoalmento, i partecipanti hanno utilizzato l'hashtagdal 19 ottobre al 2 novembre pubblicando articoli nella nostraper cercare di trovare nuovi modi di continuare e portare a termine la Champions League 2020/2021 durante questo periodo di pandemia dovuta al Coronavirus.C'è chi propone un ritorno alle origni della Champions con i due gironi per limitare gli spostamenti, chi invece ha particolarmente gradito l'ultima edizione, con delle Finali in una sede predefinita e chi invece pensa che il modello NBA della "bolla" possa essere quello da seguire; le idee sono molte, ma quella delle Finali rimane una delle più gettonate, visto anche l'ottimo riscontro che hanno avuto tra i tifosi.Per leggere tutti gli articoli basta mettere l'hashtagsu https://vivoperlei.calciomercato.com/ Per tutti quelli che hanno partecipato al primo turno, la sfida continua: infatti sono chiamati a scrivere un secondo articolo, sul tema che vi riportiamo qui sotto, e postarlo nella community a partire da lunedì 9 novembre alle 15.00, fino a lunedì 23 novembre alle 23.Questa volta sarà messa alla prova la capacità di scrittura riguardo un progetto relativo ad un evento sportivo (settore a cui è dedicato il Master), e cioè l'Europeo 2021 in programma quest'estate.: "Si avvicina l'Europeo 2021. Considerate le problematiche di distanziamento legate al Covid-19 e la formula itinerante, diventa importante creare engagement anche attraverso i social network. Proponi una strategia focalizzata sulla Nazionale italiana, che coinvolga i tifosi in maniera innovativa ed efficace."Non vediamo l'ora di leggere i vostri nuovi pezzi!A presto e in bocca al lupo!