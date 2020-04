Giornata ricca di notizie quella di ieri e soprattutto di grandi ritorni inaspettati che hanno fatto e continuano a far discutere più di, di Enzo Miccio e dei gladiatori. Perfino più die l'incantesimo "" che ha scatenato Twitter e i suoi adepti (nella gallery i migliori commenti della serata fra film e reality).No a far discutere è stato il grande ritorno, a sorpresa, dell'emergenza del. E la sorpresa è stata il luogo dove si è manifestato perchè sopra il polo nord,. Gli studiosi assicurano che è di origine naturale, frutto di una combianzione di venti polari e clima freddo che cambierà in fretta facendo richiudere il buco. Sostanzialmente l'uomo e i gas clorofluorocarburi.Torna anchein tv su ​RaiPlay con delle puntate inedite a cui aveva lavorato Maria Perego. ​Non si tratta quindi di una replica, ma di puntate nuove di zecca: 52 episodi, che sarà possibile poi rivedere il prossimo autunno su Rai YoYo.Infine un ritorno non ritorno, quello dei movimenti iper-populisti di destra che richiamano fantasmi del passato come quello diperfino nella mente di. Intervistato dal ​giornalista britannico Austen Ivereigh il numero 1 della Chiesa Cattolica ci è andato pesante nel commentare certi discorsi politici odierni: "​Ci stiamo rendendo conto che tutto il nostro pensiero è strutturato attorno all'economia. Si direbbe che nel mondo finanziario sacrificare sia normale. Una politica della cultura dello scarto.​".