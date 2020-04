: inizia oggi l'ennesima settimana di quarantena. Lunghe giornate da trascorrere a casa, dividendole tra Calciomercato.com e altri svaghi, tra cui film e serie tv. Anche oggi vi segnaliamoCe n'è per tutti i gusti, anche per amanti di calcio e sport: da Ficarra e Picone a Harry Potter, da Morgan Freeman al Napoli di Maradona. Et voilà!Il 7 e l’8, alle 21.20, su Canale 5 - Il film più divertente e riuscito della coppia comica siciliana composta da Salvo Ficarra e Valentino Picone: scambi di culla, qui pro quo e tante risate. Per una serata in allegria.Harry Potter e I Doni della Morte, ore 21.25, su Italia 1- L'ultimo capitolo ed epilogo della saga del maghetto più famoso del mondo: Harry contro Voldemort, è la resa dei conti. Per una serata di adrenalina.The Contract, ore 21.10 su Paramount Channel - Thriller del 2006 con Morgan Freeman e John Cusack: una trama mozzafiato tra intrighi e capovolgimenti, con due attori top. Per una serata emozionante.Stoccarda-Napoli del 1989, ore 21, su Sky Sport Football: la finale di Coppa Uefa vinta dal Napoli di Maradona contro i tedeschi di Gaudino, l'ultimo trionfo europeo per i partenopei.I morti non muoiono, ore 21.15, su Sky Cinema 2: cast da urlo con i Bill Murray, Steve Buscemi, Tilda Swinton, Tom Waits e Selena Gomez. Il film segue le forze dell'ordine di una piccola cittadina mentre affrontano un'improvvisa invasione di zombi: da non perdere, soprattutto in questo periodo.Shrek, ore 21.15, su Sky Cinema Collection: le mirabolanti avventure dell'orco verde in quello che è stato uno dei maggiori successi di animazione degli ultimi 20 anni. Colonna sonora da urlo.: Il buco, su Netflix: thriller-horror spagnolo del 2019 che ha sconvolto pubblico e critica, per la crudezza di alcune immagini ma soprattutto per il profondo significato simbolico del film. Assolutamente da vedere.Mamma mia! Ci risiamo, su Prime Video - Dieci anni dopo il debutto del film Mamma Mia! si apre di nuovo il sipario sulla magica isola greca di Kalokairi per un nuovissimo sequel musicale basato sulle canzoni degli ABBA. Con Meryl Streep.​Echo, Il Delfino, su Disney +: film documentario basato su un giovane delfino e sul suo percorso di crescita tra la barriera corallina e le avventure dell’oceano pacifico.