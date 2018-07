Dopo l'ultima amichevole, il tecnico del Foggia Gianluca Grassadonia ha commentato: "Sono contento della prova dei ragazzi che hanno giocato oggi, hanno avuto l’atteggiamento giusto, a prescindere dal valore degli avversari, non hanno minimamente preso sottogamba il test. L'attacco non tradisce? Si, lí davanti hanno fatto bene, ma anche negli altri reparti. Siamo in crescita, una crescita continua, piccoli progressi ma costanti, è questo il Foggia che voglio. Abbiamo voluto queste due partite ravvicinate per far fare minutaggio a tutti, la gara di Coppa Italia si avvicina e queste due amichevoli sono mirate a questo: aumentare l’intensità di tutti i calciatori. Queste gare sono sempre insidiose, e per questo mi è piaciuta l’attenzione, la concentrazione con cui i ragazzi l’hanno affrontata, le gare le puoi anche perdere ma la voglia non deve mai mancar. Siamo solo all’inizio ma la squadra comincia ad avere la fisionomia che voglio, è compatta, aggressiva, sì, comincia ad essere il mio Foggia"