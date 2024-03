Grassani, l'avvocato del Napoli: 'Escludere la Juventus dal Mondiale per club? De Laurentiis sa quello che dice'

Intervistato da Radio Napoli Centrale, l'avvocato delcalcio (e del Bologna)è tornato a parlare del tema della partecipazione al Mondiale per Club che il club azzurro si sta contendendo con lae per cui il patronha perfino lanciato la provocazione di una battaglia legale per escludere automaticamente i bianconeri con la Fifa."Se De Laurentiis ha parlato della ingiusta partecipazione della Juve alla Coppa del Mondo sa quello che dice"."Se c’è motivo per fare causa? Se c’è ciccia? Il presidente difficilmente apparecchia un barbecue senza la migliore fiorentina da metterci su, esattamente come quella conferenza che riguardava gli agenti, con parole molto forti"."Come sempre, serve per attirare l’attenzione e far riflettere sull’argomento".