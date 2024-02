Mondiale per club 2025, la Juventus in vantaggio per accompagnare l'Inter. Tutte le combinazioni con Napoli e Lazio

Manca ancora un anno e mezzo, ma anche in Italia cresce per l’attesa per la disputa della prima edizione del nuovo Mondiale per club a 32 squadre voluto dalla Fifa, che sarà disputato negli Stati Uniti dal 15 giugno al 13 luglio 2025. E di conseguenza si infiamma la corsa per conquistarsi gli ultimi posti destinati alle formazioni europee, che saranno 12 in occasione della prima edizione della nuova manifestazione. La Serie A sarà rappresentata da due formazioni e se una, l’Inter, ha già conquistato col beneficio dell’aritmetica l’accesso in virtù dei suoi recenti risultati in Champions League, la bagarre per eleggere la seconda partecipante proveniente dal nostro Paese è viva più che mai e coinvolge ben tre squadre.



CORSA A TRE - Non ci sarà il Milan, il cui ranking Uefa non era sufficientemente alto e al quale non ha certo contribuito l’eliminazione nella fase a gironi di Champions, mentre in concomitanza con i match valevoli per gli ottavi di finale sin da ora Juventus, Napoli e Lazio possono scrivere il loro futuro. Come ha comunicato la Fifa a fine dicembre, verrà preso in considerazione il ranking Uefa del 2023 per eleggere le partecipanti europee al nuovo format del Mondiale per club e l’attuale scenario vede i bianconeri - che quest’anno sono stati esclusi dalle coppe come conseguenza delle sanzioni inflitte dai tribunali sportivi italiani in merito alla vicenda plusvalenze - meglio piazzati coi loro 47.000 punti. La candidata più autorevole per sottrarre il posto in palio è il Napoli, ancora in corsa in Champions League e con un bottino di 41.000 punti, mentre a distanza “di sicurezza” troviamo la Lazio che, dopo il primo atto degli ottavi di finale risolto a proprio favore nei confronti del Bayern Monaco, insegue a quota 35.000.



JUVE AL MONDIALE SE... - Il regolamento previsto dalla Uefa prevede che il coefficiente venga migliorato di 2 punti per ogni vittoria, di uno per ogni pareggio e di un ulteriore punto di bonus in caso di superamento del turno. Ma quali sono le possibili combinazioni che determineranno la qualificazione al Mondiale per club della Juventus, piuttosto che del Napoli o della Lazio? Ecco tutti gli scenari che possono verificarsi, a seconda di come si concluderà la Champions League in pieno svolgimento. La Juventus diventerà la seconda italiana insieme all’Inter a rappresentarci negli Stati Uniti nell’estate 2025 se a) il Napoli non si qualifica per i quarti di finale o se viene eliminato ai quarti di finale ma tra ottavi e quarti non fa meglio di due vittorie, un pareggio e una sconfitta e b) la Lazio non arriva in finale vincendo tutte le partite o se non vince la Champions League.



LE CHANCE DI NAPOLI E LAZIO - Per quanto riguarda il Napoli, ha bisogno di vincere ancora tre partite o, in alternativa, conquista due vittorie e due pari tra ottavi e quarti di finale. Infine, il Napoli avanza se riesce a proseguire fino alle semifinali con un bottino di due vittorie ed un pareggio. Più staccata di tutte è la Lazio, che avrebbe bisogno di un’autentica impresa: accedere alla finale del prossimo 1° giugno a Wembley vincendole tutte, oppure conquistando la coppa ma sperando al tempo stesso nell’uscita di scena del Napoli.