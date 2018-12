Attimi di grande paura sono stati vissuti nel corso del pomeriggio per tre giovani ragazzi della Primavera della Juventus. I tre, la cui identità non è ancora stata svelata, sono stati protagonisti di un incidente stradale avvenuto a Torino in corso Potenza, quasi all’incrocio con corso Grosseto e che ha visto protagonista anche una volante della Polizia.



Una pattuglia della Squadra Volante della Polizia, con i lampeggianti accesi è stata investita da una Mercedes Coupè che proveniva dalla sua destra e su cui a bordo c’erano proprio i tre giocatori della Primavera della Juventus. L’impatto è stato violentissimo e il veicolo della polizia si è ribaltato sottosopra.



I due agenti e i tre ragazzi non sono in pericolo di vita ma sono stati trasportati in due differenti ospedali di Torino, il Maria Vittoria e il Giovanni Bosco in codice giallo con ferite multiple. La volante della Polizia era diretta in via Stradella, dove c’era appena stata una rapina a mano armata, con tre uomini in fuga.

L’auto dei giocatori della Juve primavera si scontra con la volante della polizia https://t.co/9GOd5zONzf pic.twitter.com/iqhFDPQnyl — Corriere Torino (@CorriereTorino) 10 dicembre 2018