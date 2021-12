Finale drammatico per alcuni tifosi della Roma dopo la partita persa col Bologna. Verso la mezzanotte nel tratto umbro dell’autostrada del Sole, in direzione sud, circa un chilometro prima del casello di Orvieto un maxi incidente ha coinvolto sette vetture a causa della perdita di un’auto, scivolata da un tir. Il conducente del mezzo pesante non si sarebbe accorto di nulla, proseguendo così la sua corsa. Gli agenti della Stradale stanno indagando per risalire alla sua identità. Sono sette sono anche le persone rimaste ferite. I soccorsi hanno trasportato prontamente le persone coinvolte in ospedale per degli aggiornamenti: si tratterebbe nello specifico di alcuni tifosi di un gruppo della Curva Sud le cui condizioni sono ancora sotto riserbo