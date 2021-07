è intervenuto stamattina alla conferenza stampa di presentazione del. Ilnon ha parlato solo di arbitri, ma ha anche approfittato per spiegare la situazione della. Poi, a margine della conferenza, ha parlato anche della partita di ieri sera della, lamentando infine la scarsità di biglietti a disposizione della federazione per portare i tifosi italiani a Wembley."La soluzione è soltanto un passaggio obbligato, prendere per atto dovuto tutto quello che noi abbiamo indicato. Siamo in dirittura d'arrivo. Non è vero che il trust richiedeva solo alcune piccole sfumature, al di là di alcune comunicazioni arrivate, e lo dico chiaramente. Noi siamo a posto, n, quindi aspettiamo con molta ansia questa risposta e"È statorientrare nello spogliatoio ieri e vedere un. È uno dei momenti che più ricorderò nella mia carriera di sportivo. Entrando nello spogliatoio. Questi ragazzi hanno condiviso il dolore, anche fisico, del loro compagno. Questo è un segno di bellezza. Questo vogliamo trasmettere agli italiani. Mi è dispiaciuto tantissimo, stava dando tanto alla squadra. Gli auguro un rientro veloce e rapido. Spinazzola è un grande professionista, ma ha anche grandi qualità umane. Un grandissimo abbraccio a lui, mi dispiace per quello che ha dovuto subire forse in un eccesso di entusiasmo e in uno sforzo tecnico ha pagato un prezzo alto".Questo concetto di bellezza che stiamo diffondendo con questi ragazzi e che sta contaminando tutto il Paese non è soltanto legato al calcio che stiamo giocando ma anche alla qualità dello stare insieme e al sentimento di amicizia”.“Abbiamo sollevato alcuni temi delicati, forse quello più delicato e che ancora non è emerso è che. Abbiamo qualche forte limitazione”.