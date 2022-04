Il presidente della Figc, Gabriele Gravina ha parlato a margine del consiglio federale tenutosi oggi, del contrasto con la Serie A sull'indice di liquidità:



"Non è una questione di contrapposizione con la Serie A sull'indice di liquidità, il mio unico obiettivo è l’evoluzione del calcio italiano. Non possiamo dire cambiamo il calcio e poi fare di tutto per conservare lo ‘status quo’. Non è accettabile. Bisogna spingere al massimo sull’acceleratore per un percorso di riforme. Questa è la mia posizione politica e quella della maggior parte dei consiglieri federali”.