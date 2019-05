Gabriele Gravina, numero uno della Federcalcio, ha parlato ai microfoni di gazzetta.it: "Il calcio ha tantissimi valori a cui dobbiamo essere legati tutti, sono un riferimento importante per far sì che ci siano le migliori energie per sviluppare il gioco più bello del mondo. Il valore dell'amicizia e della culturano generano aspetti a cui far riferimenti per eliminare le discriminazioni negative che offendono troppo spesso la dignità del calcio italiano. Occorre approcciare al mondo del calcio come un gioco: è importante capire le proprie atttitudini nel vivere e praticare questo gioco, senza lasciarsi ingannare dalla divinizzazione dei miti, che poi ci allontanano dal nostro mondo".