Il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha parlato in occasione di un evento presso l'Università di Teramo: "Dopo aver centrato 53 anni dopo l'Europeo, sapevamobenissimo che il rischio di mantenere alto il livello competitivo poteva esserci, c'è stato, ma abbiamo tutte le carte in regola per risalire in tempi rapidi e poter centrare l'obiettivo della qualificazione ai Mondiali".