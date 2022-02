Fermare il campionato per aiutare la Nazionale, impegnata a metà marzo nel playoff che qualifica al Mondiale. Questo è l'auspicio di, presidente della Figc, che a Radio anch'io sport annuncia:, ma il calendario è super intasato. Speriamo fino all’ultimo giorno che la Lega possa concedere a Mancini qualche giorno in più".E ancora: "Ma gli stessi soggetti che attribuirebbero la mancata qualificazione al presidente federale poi non fanno niente per favorirla. Un atteggiamento dicotomico senza giustificazione. Nel lavoro di Mancini si respira ottimismo, il progetto azzurro non si esaurisce né con la vittoria dell'Europa né con questo Mondiale. Dobbiamo andare avanti, è un percorso a lungo termine che ha l'obiettivo di togliere le ragnatele createsi negli ultimi anni".Il 75% di pubblico è già un passo avanti, ma francamente non soddisfa. Mi auguro che a fine mese si possa ripartire col 100%, mandando un ulteriore segnale di speranza"."Pensiamo di inserire l'indice di liquidità come criterio di ammissione per i campionati, sarà una prima volta assoluta per la Serie A. Questo indice partirà da un certo parametro (0,7) per poi continuare a crescere nei prossimi anni. Metteremo così sotto controllo il rapporto fra ricavi e costi del lavoro"."Non parlo di ristori, ma chiediamo la salvaguardia di alcuni diritti. Il nostro mondo produce 15 miliardi con le scommesse e su questo dobbiamo essere molti chiari. Rivendichiamo in questo senso la dignità del nostro settore e non solo a livello economico"."Stiamo cercando di lavorare in questo senso. Quando riusciremo a mettere in sicurezza il sistema, credo che anche il calcio troverà la sua serenità nei costi di gestione"."È sbagliato parlare di frizioni, non c'è nessuno scontro fra Lega Serie A e FIGC. Piuttosto sono in gioco due visioni contrapposte del presente e del futuro del calcio italiano: io e la maggior parte del Consiglio federale siamo per modernizzare, altri per l'immobilismo e la conservazione"."Abbiamo presentato la nostra candidatura per l'Europeo del 2032, anche per evitare la concorrenza di realtà che oggi sono molto più attrezzate di noi".