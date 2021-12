Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, presente al Museo FIFA di Zurigo per onorare la memoria di Paolo Rossi, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Oggi è una giornata importante, di riflessione, memoria, ricordo e anche di grande dolore. Ci manca la sua dolcezza e uil sorriso che avvolgeva ognuno di noi. Vorrei ringraziare di cuore il presidente Infantino che ha dimostrato che il calcio ha una grande sensibilità. Tutti gli amici di Paolo sono qui, oltre alla moglie e agli amici. Gli ex compagni hanno sempre condiviso tutto con lui, essere qui a Zurigo è un atto doveroso".



Ufficiale la scelta di Palermo per Italia-Macedonia.

"La scelta è stata condivisa con Mancini ed è stata fatta per evitare ulteriori distrazioni legate all'Europeo. Non vogliamo girare pagina ma non doveva essere un peso e un'ansia quello che abbiamo costruito nel 2021. Dobbiamo concentrarci sul futuro. A Palermo vogliamo tanto calore da parte del pubblico, vogliamo essere accolti e coccolati. Il tifoso italiano vuole spingere i ragazzi verso una qualificazione importante".



Europeo in Italia in futuro?

"Ci sono possibilità concrete, abbiamo presentato la manifestazione di interesse e aspettiamo l'esecutivo del 16 dicembre. L'Italia vuole esserci".