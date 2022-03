La FIGC è disposta, oltre che a collaborare per l’accoglienza dei rifugiati di guerra, a ospitare le gare del campionato ucraino. A dirlo è il presidente Gabriele Gravina, nell’intervista rilasciata oggi al Corsera. Nel corso della chiacchierata, il numero uno della federcalcio si è detto “al lavoro per ulteriori iniziative”, dopo la decisione di posticipare di cinque minuti tutte le gare nell’immediatezza dell’esplosione del conflitto. Gravina ha inoltre definito “una scelta etica” quella della UEFA, di cui è vicepresidente, di rinunciare allo sponsor Gazprom, prima di assicurare di essere pronto a far sì che l'Italia possa ospitare