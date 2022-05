Non si è fatta attendere la risposta del presidente federaledopo le accuse rivoltegli dal numero uno del Napoli Aurelio De Laurentiis ( LEGGI QUI "A differenza di quanto afferma De Laurentiis, mi concentro sulle cose da fare per il bene del calcio italiano. Da quando sono in FIGC abbiamo raggiunto risultati importanti sia in campo che fuori. In qualità di presidente federale non posso accettare che si inveisca in maniera irrispettosa verso istituzioni quali Governo, UEFA e FIGC. Lo invito a proporre qualcosa di serio e concreto per contribuire anche lui allo sviluppo del nostro mondo. Ma d’altronde, come diceva Totò ognuno ha la faccia che ha, ma qualche volta si esagera"