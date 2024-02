Gravina risponde alla Serie A, è braccio di ferro sulla scissione: 'Come la Premier? Non percorribile. Pensino alle riforme'

Nella giornata di iericon l'idea di creare un modello simile alla Premier League e con la forte guida di Inter, Juventus e Milan le quali, in mattinata si erano riunite in seduta privata per concordare temi e linee guide politiche per il futuro (l'idea più condivisa è stata quella di una Serie A a 18 squadre).Non si è fatta attendere nella giornata di oggi,che a margine di un evento ha stoppato subito la proposta della Serie A lanciando ile difendendo l'attuale sistema in cui il massimo campionato calcistico non ha un peso decisionale diverso rispetto a quello delle altre componenti. Gravina sta provando a lanciare un percorso enorme di riforme di tutto il movimento, ma la Serie A si sta mettendo di traverso.per una attività del genere - ha commentato Gravina -. Dobbiamo concentrarci sulle esigenze del calcio e la riforma dei campionato non è centrale.dobbiamo concentrarci su ciò che fa bene al calcio con una riforma che ci faccia stare bene insieme, trovando sostenibilità e dandosi delle regole".