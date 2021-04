Gabriele Gravina, presidente della Figc, parla dopo l'incontro con la sottosegretaria allo Sport, Valentina Vezzali, in merito alla riapertura degli stadi: "L'evento dell'11 giugno ha creato speranza e opportunità. Credo ci siano buone possibilità di una riapertura generalizzata. Prima dell'Europeo? Sembrerebbe di sì. La Coppa Italia è una delle tante ipotesi insieme ad altri eventi che ci sono prima di giugno".



"Tutto è legato alla riapertura generale di tutti i settori del Paese - aggiunge Gravina, come riporta l'Ansa -. Il calcio ha dato una grande testimonianza con l'apertura dell'11 giugno. Tutti vogliamo ripartire, rispettando tempi e cadenze del Governo".



Infine, sui vaccini ai giocatori della Nazionale: "Rientriamo in quel gruppo di soggetti che devono essere vaccinati prima dell'Europeo. Ho avuto ieri un incontro con alcune autorità e abbiamo avuto rassicurazione in merito. Tutto il gruppo squadra della Nazionale dovrebbe rientrare tra i vaccinati insieme agli atleti per le Olimpiadi".