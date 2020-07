La Figc ha offerto il ruolo di direttore tecnico della nazionali azzurre a Marcello Lippi. All'insaputa di Roberto Mancini, rimasto spiazzato dalla notizia dell'incontro. Come si legge sul Corriere dello Sport, ieri mattina il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina ha telefonato al ct dell'Italia (in vacanza a Saint Tropez) spiegandogli come da parte sua non ci fosse alcuna intenzione di scavalcarlo, né di mescolare ruoli. Mancini ha preso atto delle rassicurazioni presidenziali, anche se il suo stato d'animo è rimasto turbato dalla vicenda. Lippi non ha alcuna intenzione di invadere lo spazio tecnico di Mancini, che ha tutto il sostegno della Figc.