Il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha parlato in conferenza stampa anche delle polemiche sul regolare pagamento degli stipendi in Serie A tornate d'attualità con le recenti prese di posizione della dirigenza della Fiorentina: "Sento parlare di stipendi non pagati, tutte le società sono in regola per gli emolumenti trimestre ottobre/novembre/dicembre ma ci sono nove società che hanno addirittura anticipato due mensilità. Oggi ho portato in consiglio dei dati ufficiali: nessuno, in questo momento, è autorizzato a dare informazioni che non sono fondate. Ho sentito parlare di controlli allentati, ma qui non si allenta nulla il calcio ha dimostrato di essere rispettoso".