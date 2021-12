Ciccio Graziani a Radio Sportiva: ​“Scamacca mi piace molto, è un bel giocatore e si sta mettendo in evidenza. Per il momento non basterebbe però alla Juve: ai bianconeri serve un ‘killer’ d’area di rigore. La Juventus sta avendo delle difficoltà in attacco, ne ha parlato più volte anche Allegri. Morata e gli altri non sono dei goleador, la squadra non ha peso in avanti”.