Graziani promuove la Fiorentina: 'Mercato da 7. Ma basta con Nzola esterno'

La Fiorentina sta vivendo il peggior momento della stagione. In un 2024 senza vittorie, i Viola sono rovinosamente crollati a Lecce in una partita rocambolesca che ha sancito la crisi della viola. temi che ha toccato Ciccio Graziani in collegamento su Radio Bruno: "Italiano? A me va bene tutto quello che decide, ma che non rimetta Nzola in quella posizione. Io mi auguro che il ragazzo gli dica che piuttosto che giocare lì andrebbe in panchina, perché non c'entra proprio niente. Bonaventura? Ci sta che abbia delle società che lo seguono, le chiacchiere in giro ci sono da sempre. Se c'è un po' di maretta negli spogliatoi son contento, perché significa che tutti faranno il massimo per fare meglio di così.



BIRAGHI - Parlare a caldo può creare sempre dei danni, io avrei evitato. Se avessimo preso Gudmundsson il mercato della Fiorentina sarebbe stato da 10. Io gli ho dato comunque 7, perché ritengo la squadra che sia migliorata. Adesso siamo incappati in questa situazione e dobbiamo uscirne. Eravamo quarti due settimane fa e oggi siamo ottavi. La classifica è cortissima, se non fai risultati con una certa continuità è facile scivolare giù.