Francesco Graziani, ex attaccante di Roma e Torino tra le altre, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva del pareggio tra Inter e Roma di ieri, anche in ottica Juventus, che oggi affronta la Lazio all'Olimpico. Questa la sua analisi: "Le due squadre si sono date battaglia, anche se da un punto di vista caratteriale l’Inter mi è parsa un po’ più determinata nel secondo tempo. Pareggio giusto. Le occasioni più importanti capitate all’Inter sono state offerte dalla Roma. Sapere il risultato dell’avversaria è un qualcosa in più per la Juventus, può eventualmente gestire il risultato contro la Lazio".