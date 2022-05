Il Genoa ha fatto piangere di emozione e felicità per una rimonta pazzesca in 10 minuti, compresi gli ultimi incredibili secondi di recupero quando sul dischetto, per il rigore che avrebbe cambiato il destino di quellapartita e forse del campionato, è tornato lui, Mimmo Criscito, il capitanoche aveva sbagliato il rigore nel derby.Quel finale di resaassurda, dopo il gol di Dybala e le ripetute occasioni sbagliate perchiuderla, è roba da dilettanti.Ha agganciato il Cagliari, mentre la Salernitana è un puntosopra alla vigilia dello scontro diretto fra campani e sardi.Un lampo del 10 argentino sembrava aver risolto una partita fino a quel momento grigia, inespressa e povera di gioco. Un lampo di un giocatore di cui la Juve ha deciso di fare a meno.Considerazione personale: se una squadra, che di sicuro non incanta per ilgioco, una squadra tenera e molto spesso spenta, rinuncia a un giocatorecome lui vuol dire che ha in mente un mercato fantasmagorico, fatto dicolpi sensazionali, alla De Bruyne per intenderci. Altrimenti, sul pianotecnico, è un scelta che non avrebbe senso.Mezz’ora iniziale di niente, poca Juve, poco Genoa, nessunaparata di Szczesny né di Sirigu., ma non poteva bastare al Genoa che anche col pareggio avrebbe fatto un altro passo verso la B. Così, nel finale del primo tempo, la squadra di Blessin ha aumentato il ritmo e si è avvicinata più minacciosa dalle parti dell’areabianconera, comunque ben protetta da Bonucci.La Juve aveva creato l’unica buona occasione dopo appena 5' con un colpo di testa di Kean alzato oltre la traversa. Nient’altro disignificativo sul fronte bianconero, se non il generoso lavoro dellostesso Kean su tutta la fascia.e nessunpallone giocabile per Vlahovic che ha finito il primo tempo senza un tiroverso la porta genoana., giocatore da un tocco e via, al massimo due, ma intorno c’era,come al solito, ben poco. E comunque anche Miretti si è spento presto. IlGenoa si è fatto spingere da uno stadio che non ha mai smesso di cantare enell’ultimo quarto d’ora del primo tempo Portanova ha cercato di sfruttarele amnesie difensive di Cuadrado, Melegoni ha preso l’iniziativa, Destrosi è fatto vedere ed Hefti, sulla corsia di destra, ha dato la spinta cheserviva per mettere un po’ in difficoltà De Sciglio.Dopo 3' del secondo tempo la gara è cambiata grazie a unaprodezza personale di Dybala, un destro (già il piede debole...)dell’argentino dal limite dell’area è finito nell’angolino dove Sirigu nonsarebbe arrivato nemmeno con le ali. Era il gol numero 115 in bianconero,quota dove ha raggiunto Roberto Baggio al 9° posto nella classifica deicannonieri juventini di tutti i tempi in tutte le competizioni. Fine delGenoa, già stanco e demoralizzato, e la Juve ha preso il largo. P, ha lottato da soloin area, ha vinto un contrasto, calciato di sinistro e Sirigu gli hadeviato il tiro in angolo. Poco dopo Allegri lo ha sostituito con Morata.L’emergente Sozza ha fischiato un rigore per un intervento di Gudmundsson su Akè, ma Abisso lo ha chiamato al Var e il rigore è stato giustamente tolto. Era il 37'. Un attimo prima Szczesnysi era addormentato col pallone fra i piedi e per poco non ha fatto lafrittata sulla pressione di Yeboah. Altri 4 minuti ed è arrivato ilpareggio col primo gol in A dell’islandese Gudmundsson su assist splendidodi Amiri e su dormita di De Sciglio.Altri100 secondi e stavolta l’errore clamoroso è stato di Rabiot che in area siè fatto portare via la palla da Frendrup, così Amiri ha calciato un rigorein movimento e Szczesny gliel’ha respinto. Folle la palla-gol che si èmangiato Kean (unica attenuante: era leggermente infortunato) a portalibera dopo l’assist di Morata. Era il 93'30", quaranta secondi dopo toccodi Criscito per Yeboah steso in area da De Sciglio con un intervento dacalcio amatoriale.Tiro, gol, Criscitoe Marassi impazziti. Grazie alla Juve più assurda dell’ultimo decennio, ilGenoa può ancora sperare.3’ st Dybala (J), 42’ st Gudmundsson (G), 51’ st Criscito rig. (G).Assist: 3’ st Kean (J), 42’ st Amiri (G).Sirigu; Hefti, Ostigard, Bani, Criscito; Galdames (1’ st Frendrup), Badelj; Melegoni (13’ st Ekuban), Amiri, Portanova (13’ st Yeboah); Destro (23’ st Gudmundsson). (A disp: Semper, Vodisek, Masiello, Vasquez, Ghiglione, Cambiaso, Rovella, Hernani). All: A. Blessin.Szczesny; Cuadrado (15’ st Alex Sandro), Rugani, Bonucci, De Sciglio; Rabiot, Arthur (15’ st Zakaria), Miretti (29’ st Bernardeschi); Dybala (35’ st Aké), Vlahovic (29’ st Morata), Kean. (A disp: Perin, Pinsoglio, de Ligt, Chiellini). All: M. Allegri.S. Sozza di Seregno. Assistenti: S. Ranghetti-M. Vivenzi. IV uomo: J.L. Sacchi; Var: R. Abisso; Avar: M. Di Iorio.29’ pt Dybala (J), 34’ pt Rugani (J), 43’ pt Melegoni (G), 44’ pt Arthur (J); 33’ st Badelj (G), 51' st Criscito (G).1’ pt; 5’ st.