è stato dato il benservito dalla nazionale spagnola dopo iin. L’ex Barcellona si era fermato ai quarti di finale contro il Marocco; la sua gestione, i suoi atteggiamenti dentro e soprattutto fuori dal campo non erano piaciuti alla Federazione spagnola. Tra questi rientrava anche. Ora, a distanza di qualche mese, Luis Enrique è tornato a parlare di quella sua ‘prassi’.Lo ha fatto con un post su Twitter in cui ha dimostrato comeNel 2019, sua figlia,, era deceduta a 9 anni per un osteosarcoma.Questo il post:"Ciao a tutti. Come vi avevo detto tempo fa, tutti i proventi delle dirette streaming che abbiamo fatto durante i Mondiali in Qatar sono stati destinati allaQuando apri un canale di streaming su Twitch firmi un contratto standard con la piattaforma e ti impegni a dividere i proventi al 50%. Vi lascio quindi il certificato della mia metà dei guadagni che ho donato alla Fondazione. Vi ringrazio per la vostra generosità e per l'appoggio".