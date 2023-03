L'idea di portarea Roma era nata da un'intervista nella quale parlava del cammino di Santiago e dei sacrifici che bisogna fare per arrivare all'obiettivo.. Franco Baldini - all'epoca direttore generale - prende il primo volo per Barcellona e dopo qualche giorno trovano l'accordo.E' la stagione 2011-12, la Roma chiude il campionato al settimo posto e Luis Enrique non lascia un gran ricordo tra i tifosi giallorossi. Oggi, a distanza di undici anni, lo spagnolo è diventato uno dei migliori allenatori al mondo.. In un'intervista a La Gazzetta dello Sport Sabatini assicura che: "Per come conosco Massara, non può non avere un pensiero su di lui". Luis Enrique al Milan se salta Pioli? Può essere una strada, secondo l'ex ds giallorosso. E lui, Ricky, lo conosce molto bene.