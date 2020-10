Eravamo a inizio luglio, in piena bagarre per il rinnovo contrattuale e con Rangnick alle porte.. Tutti, compreso il sottoscritto, la interpretarono come una provocazione bella e buona. Indirizzata a chi () aveva già deciso di farlo fuori per inseguire un bizzarro progetto di integralismo teutonico. Lo “scudetto” di Ibra sembrava un paradosso.che, oltre a dirigere la squadra dal campo, è capocannoniere con 4 gol in due partite.Anche dopo la serata più bella dal suo ritorno Ibra torna ad accarezzare il sogno scudetto, giustamente smorzato da, conscio del fatto che come valori in campo il Milan non sia nemmeno nelle prime 4 del campionato di Serie A. Al di là della classifica attuale,in una stagione che si presenta lunga, con tantissime partite e una rosa non all’altezza, né a livello numerico né a livello qualitativo.. Eppure, nel bellissimo derby di ieri, al quale è mancato solo il pubblico, i rossoneri hanno sopperito al gap tecnico con una prova di strategia e di unità di squadra davvero notevole.. Ha giocato all’assalto dell’Inter per 30 minuti sfruttando il momento di maggior brillantezza e lucidità del campione svedese. Ha colpito due volte per indirizzare la partita sui binari preferiti come in un perfetto copione. Poi è arrivata la distrazione che ha riaperto la gara, ma a differenza di quanto accadde nel tremebondo derby pre-lockdown la squadra non si è sfarinata.. Un atteggiamento insolito per una squadra molto giovane, che potrebbe tendere a disorientarsi alla prima difficoltà. E invece questo Milan “operaio” è rimasto più che mai in partita e, minuto dopo minuto, la porta di Donnarumma diventava sempre più piccola per i nerazzurriLo ha insegnato a tutti un ragazzino di 40 anni che, in meno di un anno, da solo, è riuscito a realizzare l’impresa in cui avevano fallito 3 proprietà, una decina di dirigenti, 7/8 allenatori e una miriade di giocatori.