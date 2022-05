Nel giorno dopo la finale di Conference League, il Corriere dello Sport apre con l'impresa della Roma "In Paradiso", mentre nel taglio basso spazio a "Ibra shock" dopo l'infortunio e il mercato, con la situazione di Bremer.



La prima pagina di Tuttosport è dedicata al colpo Juve, "Ave Di Maria", con "Mou Re di Roma" e "Ibra choc, ma non si ritira".



L’apertura de La Gazzetta dello Sport è dedicata alla vittoria dei giallorossi "Grazie Roma", con il piano d'attacco del Milan nel taglio basso.



