C'è chi si prepara a una vera e propria battaglia in campo e chi invece si gode il sole di Dubai. Chiedere a Jack Grealish e alla sua bella compagna Sasha Attwood. Il fantasista inglese questa sera scende in campo a Madrid, contro l'Atletico, per aiutare il suo Manchester City a conquistare le semifinali di Champions League, nel frattempo la modella britannica si rilassa in spiaggia sfoggiando una forma fisica strepitosa.



Un amore a distanza quello tra Jack e Sasha, almeno sui social dove la coppia di lunga data (più di dieci anni insieme) si mostra raramente insieme dopo un anno turbolento per i gossip: Grealish infatti è stato al centro di numerose voci su presunte relazioni con altre donne, su tutte Emily Atack e la star di Love Island Amber Gill. Rumors che il giocatore del City ha sempre negato, la bufera è alle spalle ma ora lui e la compagna mantengono un profilo basso: e allora Jack pensa al campo, mentre Sasha si gode Dubai...



